9 günlük ara tatil döneminde de yoğun bir operasyonel sürece ev sahipliği yapan havalimanı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem uçuş hem de yolcu sayılarında dikkat çekici bir artışa imza attı.

2026 yılı ara tatil sürecinde toplam 1 milyon 368 bin 127 yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen'de, gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı ise 7 bin 361'e ulaştı. Bu kapsamda 2025 yılının 9 günlük ara tatil dönemiyle 2026'ın aynı dönemi kıyaslandığında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiğinde yüzde 7,83, uçuş sayısında ise yüzde 5,73 oranında yükseliş kaydedildi.

İÇ VE DIŞ HATLARDA EŞ ZAMANLI YÜKSELİŞ

İstanbul'un dünyaya açılan kapısı konumundaki havalimanında, ara tatil hareketliliğiyle birlikte hem iç hem de dış hatlarda güçlü bir ivme yakalandı. 2026'nın 9 günlük ara tatilinde iç hatlarda 613 bin 551, dış hatlarda 754 bin 576 toplamda 1 milyon 368 bin 127 yolcu trafiği gerçekleşti. Yine iç hatlarda 3 bin 163, dış hatlarda 4 bin 198 olmak üzere toplamda ise 7 bin 361 uçuşa hizmet verildi.

YOĞUN OPERASYON SORUNSUZ YÖNETİLDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 9 günlük ara tatil dönemi boyunca sergilediği güçlü operasyon performansıyla yoğun trafiği sorunsuz yönetirken, yolculara kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam etti.