ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin konuşan Al Sani, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Katar’ın hem Washington hem de Tahran ile görüşmeye devam ettiğini ifade etti.

Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile stratejik diyaloğun Katar’ın ilişkilerinde temel öneme sahip olduğunu ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bölgedeki gerilimin tırmanmasının önlenmesi gerektiğine işaret eden Al Sani, Katar’ın hem İran hem de ABD ile temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmişti.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde aktif arabulucu rolü üstleniyor.