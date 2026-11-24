Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda yaşayan anne ayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürülmüştü. TVHB Başkanı Ali Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan ötürü üzüntü duyduklarını ifade etti. Eroğlu, "Uluslararası sözleşmeler ya da mevzuata göre yapılması gerekenler, ‘insan sağlığını tehdit ediyor’ ya da ‘insanları tehdit ediyor’ diye bazı gerekçeler öne sürülüyor. Gerek arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlerinden yetkili arkadaşlarla görüştük. Biz en kısa zamanda bu konunun bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Olayın detaylı olarak incelenip, bundan sonraki süreçte gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor"

Olayın detaylarıyla incelenmesi gerektiğine değinen Eroğlu, "Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması, hem hayvan hakları açısından hem hayvanlara karşı insanların nasıl davranması gerektiği açısından detaylı olarak incelenip, varsa bir yanlışlık ki öyle gözüküyor, bunların tespit edilip bundan sonraki süreçte gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hayvanları korumadan insanları korumanız mümkün değil"

Hayvan, çevre ve insan sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Eroğlu, "İnsan sağlığına karşı çevre ve hayvan sağlığının da muhafaza edilmesi lazım. Hayvanları korumadan insanları korumanız mümkün değil. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara karşı önce hayvanlar korunacak ki, bu hastalıklar önlenecek ki insanlara geçişi söz konusu olmasın" açıklamasında bulundu.

"Yaban hayatının korunmasına yönelik bilimsel ve hukuki mücadelemizi her zeminde devam ettireceğiz"

Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını dileyen Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Varsa bir insana saldırı ya da başka bir tehdit, çeşitli önlemlerle bunun önüne geçilebilirdi. İnşallah bir daha böyle bir vaka yaşanmaz. Yaban hayatının korunması, hayvan refahının gözetilmesi ve ekolojik dengenin sürdürülmesi bilimsel, hukuki ve toplumsal bir sorumluluktur. Bu sorumluluk doğrultusunda her olayda olduğu gibi bu sürecin de takipçisi olacağız ve yaban hayatının korunmasına yönelik bilimsel ve hukuki mücadelemizi her zeminde devam ettireceğiz."