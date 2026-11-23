Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı ve kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç tamamlandı. Soruşturma kapsamında örgütün başta Adana olmak üzere farklı illerde silahlı saldırı niteliğinde nitelikli yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ile husumetli olduğu gruplara yönelik kasten öldürme ve yaralama gibi suçları işlediği değerlendirildi.

ELEBAŞI YURT DIŞINA KAÇMIŞ!

Örgüt üyelerinin suç faaliyetlerini hiyerarşik yapı içerisinde ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği belirlendi. Örgüt lideri Ramazan Bayğara ile yöneticilerin yurt dışında bulunduğu, örgütün faaliyetlerini yurt içindeki mensupları aracılığıyla sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 138 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 12’sinin çocuk olduğu, 23 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

13 İLDE 135 ADRES BASILDI

20 Kasım’da 13 ilde 135 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 105 şahıs yakalandı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 MP5 marka silah, 1 SHE marka otomatik silah, 8 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 421 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 93’ü tutuklama, 12’si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12’si çocuk olmak üzere toplam 90 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

46 MİLYON VARLIĞA EL KONULDU

Örgüt mensupları ve örgütle bağlantılı kişilerin suç faaliyetlerinden elde ettikleri değerlendirilen malvarlıklarının tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da piyasa değeri 21 milyon 500 bin lira olan 6 gayrimenkul ile piyasa değeri 24 milyon 700 bin lira olan 24 araca el konuldu. Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Kasım tarihli kararı doğrultusunda el konulan malvarlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 46 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.