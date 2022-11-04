Pastaneden aldık tarifi, açma tarifini birde böyle deneyin! Pastane ustasından açma tarifi

Günlük koşturma içerisinde önceden hazırladığımız pratik yiyecekler hepimiz için vazgeçilmez bir yer kaplıyor. Çok zahmetli olmayan ve leziz mi leziz açma tarifimizi çok seveceğinize eminiz. Tarif defterlerinizin baş köşesinde yer alacak açma tarifini deneyenler sofrasından eksik etmeyecek. Çocukların beslenme çantası için hem sağlıklı hem lezzetli olan bu tarifi yapmak oldukça pratik.

Leziz yumuşacık açma tarifi için gerekli malzemeler;

3 su bardağı ılık süt (600 ml)

1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

2 adet yumurta (birinin sarısı ayrılacak üzeri için)

3 yemek kaşığı şeker

1. 5 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya

8-8,5 su bardağı un (yaklaşık)

Arzu eden arasına tereyağı zeytin ezmesi ya da yukarıda saydığımız malzemelerden kullanabilir.

Üzeri için susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.

Yumuşacık leziz açma tarifi nasıl hazırlanır?

Tarifimize ilk olarak derin bir kase alarak başlayalım. Ardından içerisine süt maya ve şekeri ilave edip karıştıralım. Un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Üzerine kontrollü bir şekilde unu ilave edelim ve yoğurma işlemine başlayalım. Hamur kulak memesi kıvamından biraz daha ele yapışan bir kıvam aldığında üzerini örtelim ve yaklaşık dakika mayalanmasını bekleyelim.

Hamur mayalandıktan sonra tezgaha çıkaralım. Hamurdan cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparalım ve istediğimiz şekli verelim.

Ardından yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize açmalarımızı yerleştirelim ve üzerine yumurta sarısı sürelim. 15-20 dakika kadar fırın tepsisinde mayalanmasını sağlayalım. Ardından önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun...

İlginizi çekebilir → Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi → TIKLAYINIZ

(Sütlü- sütsüz: Su ile Krep Tarifi 2-4 Kişilik - 10 dakika) Nefis, kahvaltılarınızdan eksik etmeyin: Sofraların güzel bir aperatifi krep tarifi için TIKLAYINIZ