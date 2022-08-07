Nefis, kahvaltılarınızdan eksik etmeyin: Sofraların güzel bir aperatifi krep tarifi

Kahvaltıya ne yapsam diyenlere...

Krep Börek Tarifi İçim Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz (kendi arzunuza göre ayarlayın)

1 su bardağından 1 parmak eksik un

İçi için:

8 dilim pastırma

8 dilim kaşar peyniri

1 çay bardağı mısır unu

kızartmak için göz kararı sıvı yağ

Krep Börek Nasıl Yapılır?

Yumurta ve sütü çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. İçine un ve tuz ekleyip koyu ayran kıvamında pürüzsüz bir hamur olana kadar çırpıyoruz.

Yanmaz tavayı fırçayla hafifçe yağlıyoruz. Üstüne kepçe yardımıyla incecik olacak şekilde krep hamurundan döküyoruz. Göz göz olduğunda öbür tarafını pişiriyoruz, tavadan bir tabağa alıp diğer hamur malzemeleri içinde aynı işlemi yapıyoruz. Pişen krepleri tek tek içlerine pastırma ve kaşar dilimi koyup önce yanları içe kapatıp sonra yuvarlıyoruz. Bu işlem bittikten sonra çırpılmış yumurtaya daldırıp çıkarıp mısır ununa buluyoruz. Tavada yağı hafifçe kızdırıp böreklerin iki tarafını güzelce kızartıyoruz. Sıcak sıcak servis yapıyoruz afiyet olsun.

Çocukların çikolata, bal ve diğer tatlı reçellerle tüketebildiği gibi genç ve ileri yaşta bireyler, peynir, domates ve benzeri kahvaltılıklara dürüm olarak krep tercih etmektedirler. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de çok kısa bir sürede kendi lezzetli kreplerinizi hazırlayıp kahvaltı sofranızı süsleyebilirsiniz.

Kahvaltılık Krep Tarifi, Nasıl Yapılır?

Malzeme Listesi

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

Opsiyonel: Vanilya ve kabartma tozu

(2-4 Kişilik - 10 dakika)

Hazırlanışı



Bir su bardağı sütü, bir su bardağı unu ve yumurtayı kaseye boşaltın ve mikserle orta ayarda çırpın. Mikser yerine yemek çatalı da kullanabilirsiniz. Çatal kullandığınız takdirde, karışımınızın biraz köpüklü olması adına bolca çırpmalısınız. Bu aşamada kase içinde yumurtanın yapısı nedeniyle öbek şeklinde unlar kalabilir ve karışıma dahil olmayabilir. Bunları özellikle çözmek ve çırpmak, lezzet açısından önemli. Opsiyonel: Eğer sadece tatlılar ile (çikolata, reçel vb.) krebinizi tüketecekseniz, bir çay kaşığı kadar vanilya ekleyebilirsiniz. Kabartma tozunu ise yine aynı miktarda (bir çay kaşığı) ekleyerek krebinizin kıvam bulmasını sağlayabilirsiniz.

Çırpma işlemini bitirdikten sonra bir tava üzerinde bir çorba kaşığı tereyağının 6/1’ini eritin. Ardından bir kepçe yardımıyla dışarıdan içeri doğru karıştırdığınız krep hamurunu tavaya dökün. Bu aşamada krep, tavanın ortasını doldurmazsa kepçenizin tersini kullanarak tavanın ortasını doldurabilirsiniz. Koymanız gereken karışım miktarı tavanızın boyutuna göre değişiklik gösterebilir, genelde bir kepçe tercih edilir. Krep pişerken yapışmaması için ara ara tavanızı sallamayı unutmayın. Pişme işlemi, karışım ince bir lavaş halini alıp her yerde eşit derecede katılaştığında biter. Bunun ardından pişen karışımı bir servis tabağına alıp hamurunuz bitene kadar işlemi yenilemelisiniz. Verilen ölçülerle 5-8 arası krep çıkarmak mümkün. Her çeşit kahvaltılık malzemeyle krepinizin sunumunu zenginleştirebilirsiniz.