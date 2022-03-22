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Yemek Tarifleri Pastane poğaçası tarifi nasıl yapılır? Puf puf kabaran pastane poğaçası tarifi
Yemek Tarifleri

Pastane poğaçası tarifi nasıl yapılır? Puf puf kabaran pastane poğaçası tarifi

Evinizde pastanedekilere taş çıkaracak kadar pofuduk ve kabaran poğaçalar yapabilirsiniz. Ağzınızda yumuşacık kıvamıyla eriyen poğaça tarifini veriyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-22 23:19:00 - 2022-03-22 23:23:10
Pastane poğaçası tarifi nasıl yapılır? Puf puf kabaran pastane poğaçası tarifi

Puf puf kabaran pastane poğaçası tarifi

Malzemeler

  • 1 paket oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı (250 g)
  • 1 yemek kaşığı instant maya
  • 1 çay bardağı süt (125 ml)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 6 su bardağı un

İçi için;

  • Peynir

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı

Pastane poğaçası tarifi nasıl yapılır?

Hamuru için uygun bir yoğurma kabına ılık süt, sıvı yağ, yumurta, şeker, tuz ve mayayı alarak karıştıralım. Daha sonra oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyim. Unu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hazır olan hamurumuzdan avuç içi büyüklüğünde bezeler kopartalım ve parmaklarımızın ucu ile genişletelim. Hamurumuzun ortasına peynirli iç harcından yerleştirelim. İç harcı için lor peyniri, kaşar peyniri, beyaz peynir ya da hepsini karıştırarak da kullanabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra iki ucunu kapatarak birleştirelim ve tepsimize yerleştirelim. Tüm hamur bitinceye kadar bu işleme devam edelim. Son olarak poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim ve çatalla bastırarak çizgiler oluşturalım. Hazır olan poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Pişen poğaçalarımız servise hazır. Afiyet olsun!

 

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