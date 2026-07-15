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Trossard sonrası beklenmedik çıkış: El Bilal'dan olay sözler: Aptallar

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Trossard sonrası beklenmedik çıkış: El Bilal'dan olay sözler: Aptallar

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

#1
Foto - Trossard sonrası beklenmedik çıkış: El Bilal'dan olay sözler: Aptallar

Beşiktaş'ta Leonardo Trossard transferinde mutlu sona ulaşılması taraftarları sevince boğdu. Beşiktalı bir taraftarlar, geçen sezon takımda forma giyen El Bilal Toure ile yeni transfer Leandro Trossard için bir paylaşım yaptı.

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Foto - Trossard sonrası beklenmedik çıkış: El Bilal'dan olay sözler: Aptallar

El Bilal Toure ise bu paylaşıma dikkat çeken bir yorum yaptı:

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Foto - Trossard sonrası beklenmedik çıkış: El Bilal'dan olay sözler: Aptallar

-Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kulübünüze odaklanın! Umarım bu, adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum! Süper starlarınızın ne yaptığını göreceğiz! Beşiktaş forması altında geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

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