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Gündem Trump'tan dünyayı ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı!
Gündem

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı!

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Trump'tan dünyayı ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı!

Beyaz Saray'dan son dakika yapılan açıklamalarla birlikte Körfez bölgesindeki askeri ve siyasi hareketlilik hat safhaya ulaştı. Uluslararası enerji koridorlarının ve küresel ticaret rotalarının can damarı niteliğindeki Hürmüz Boğazı'nda sular durulmazken, ABD Başkanı Donald Trump stratejik hamlelerin geleceğini şekillendirecek çok kritik bir çıkışa imza attı.

Yaşanan seyrüsefer krizine ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, uluslararası sulardaki egemenlik tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

"Uluslararası ticaretin önü tamamen açık!"

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki deniz ticareti yollarının güvenliğine dair net mesajlar vererek Washington'ın bu konudaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etti. Küresel ekonominin aksamadan yürümesi adına deniz rotalarının işlerliğinin büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin korunması adına Washington yönetiminin koordinasyon ve izleme faaliyetlerini en üst düzeyde sürdüreceğinin işaretini verdi. 

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