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Dünya Paşinyan'dan Azerbaycan ile barış açıklaması
Dünya

Paşinyan'dan Azerbaycan ile barış açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, barışın yapılacağı tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 20:46:00 -
Paşinyan'dan Azerbaycan ile barış açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti. Rusya'nın Soçi kentinde 31 Ekim'de yapılması planlanan üçlü görüşmeye katılacağını söyleyen Paşinyan, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, 31 Ekim'de Soçi'de üçlü görüşme yapılmasına dair davet aldım. Bu daveti onayladım. Azerbaycan'ın onaylayıp onaylamadığına dair bir bilgim yok" dedi.

"Azerbaycan ile diyalog başlatılması gerekiyor."


Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına varmayı umduklarını belirten Paşinyan, "Bu yılın sonuna kadar (anlaşmanın) imzalanmasını diliyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Bu soruya şöyle cevap vereyim; hükümet ve ben bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile diyalog başlatılması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarını ve güvenliğini korumak için birtakım görünür mekanizmalar bulunmalı" ifadelerini kullandı. Anlaşmaya dair sınırların belirlenmesi konusunun da önemli bir detay olduğunun altını çizen Paşinyan, "Bu önemli bir nüans ve barış anlaşması imzalanana kadar sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanacağını umuyoruz. Prag'da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımız düşünülürse, bu sınırlar bilindiği için bu gerçekçi olabilir" açıklamasında bulundu.

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