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Dünya Paşinyan duyurdu: 49 Ermeni askeri öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: 49 Ermeni askeri öldürüldü

Ermenistan'ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'de yaptığı provokasyonlar sonucu çatışma çıktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başlayan çatışmalarda 49 Ermeni askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:19:00 -
Paşinyan duyurdu: 49 Ermeni askeri öldürüldü

Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan yine rahat durmuyor.

Gece saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

Ermenistan yine rahat durmuyor

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların başlamasıyla birlikte Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

"49 askerimiz hayatını kaybetti"

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan, ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Yorumlar

099

maceranın neticesi akıllı olun zararın neresinden dönülse kardır denilmiştir

Vahap Kalyoncu

Bizden kayıp varmı onu anlayamadık .
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