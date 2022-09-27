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Dünya Paşinyan destek için Macron'a koştu
Dünya

Paşinyan destek için Macron'a koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te görüştü. Macron, Ermenistan'ın sivil altyapısına zarar verildiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 01:48:00 -
Paşinyan destek için Macron'a koştu

Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı Paşinyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında, kalıcı barış için Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakerelerin gecikmeden başlaması çağrısı yaptı.

Son günlerde Paşinyan ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Macron, "Rafa kaldırılan meseleler çok, bunları biliyoruz, sadece müzakere yoluyla ele alınmalıdır." diye konuştu.

"Sivil altyapı tahrip edildi"

Macron, sahada durumun gittikçe kritik hale geldiğine değinerek, Ermenistan topraklarının hedef alındığını, sivil altyapısının tahrip edildiğini savundu.

Ermenistan-Türkiye ilişkileri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Macron, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlara ilişkin meseleyi, kalıcı barışı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerle ele alabileceğini ifade etti.

Macron ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme konusunu ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımlarının bölge barışı için önemli olduğuna vurgu yaptı.

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