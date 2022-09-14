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Dünya Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmalarda 105 Ermenistan askeri hayatını kaybetti'
Dünya

Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmalarda 105 Ermenistan askeri hayatını kaybetti'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermenistan askerlerinin sayısının 105'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 18:57:00 -
Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmalarda 105 Ermenistan askeri hayatını kaybetti'

Azerbaycan-Ermenistan sınırında 2. Karabağ Savaşından bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırdaki çatışmalara dair Ulusal Meclis'te açıklamalarda bulundu. Başbakan Paşinyan, çatışmalarda hayatını kaybeden Ermenistan askerlerinin sayısının 105'e yükseldiğini ifade etti. Paşinyan, "Azerbaycan Ermenistan'a karşı saldırı gerçekleştirdi dersek bu, bazı bölgeler üzerinde kontrol kurmayı başardıkları anlamına gelir" diye konuştu.

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