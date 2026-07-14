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Dünya Pasifik Ateş Çemberi’nde korkutan sarsıntı! 6,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Pasifik Ateş Çemberi’nde korkutan sarsıntı! 6,2 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
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Pasifik Ateş Çemberi’nde korkutan sarsıntı! 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrası, tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler’in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin 34 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

 

Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

 

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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