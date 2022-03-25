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Spor Pascal Nouma'dan Ismael açıklaması
Spor

Pascal Nouma'dan Ismael açıklaması

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 12:28:00 - 2022-03-25 12:42:34
Pascal Nouma'dan Ismael açıklaması

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, siyah beyazlı ekibin KAP'a bildirdiği ve eski takım arkadaşı olan teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"BAŞARILI OLMASINI ÇOK İSTERİM"

Beşiktaş taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri alan Pascal Nouma, hem vatandaşı hem de Lens takımından eski takım arkadaşı olan Valerien Ismael için, "Strasbourg altyapısından yetişti ve 17 yaşında profesyonel oldu. Güçlü yapısı vardı, futbolculuğunda çok zeki, güçlü, agresif ve çok disiplinliydi. Futbol mentalitesi olarak Alman ekolünü benimsemiştir. Kuralları ve disiplini sever. Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.

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