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Aktüel

Park görevlisi gazinin düşürdüğü cüzdanı teslim etti

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde park görevlisi Atlen Gönül, gazi Erkan Omay’ın cüzdanını yolda bulup teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:53:15 -
Park görevlisi gazinin düşürdüğü cüzdanı teslim etti

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde park görevlisi Atlen Gönül, gazi Erkan Omay’ın cüzdanını yolda bulup teslim etti.


Bingöl’de 1993 yılında PKK’lı teröristlerce 33 askerin şehit edildiği olayda sağ kurtulan Adanalı asker Erkan Omay, geçen gün Sarıçam ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde içerisinde bin lira, kredi kartları ve kimliği bulunan cüzdanını düşürdü.


Adana Büyükşehir Belediyesi’nde park görevlisi olan Atlen Gönül ise cüzdanı yolda buldu. Cüzdanın içerisindeki iletişim numarasından gaziye ulaşan Gönül, cüzdanı teslim etti.


Görevlinin bu hareketi insanlık ölmemiş dedirtirken, gazi Omay, Atlen Gönül’e duyarlılığı için teşekkür etti.

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