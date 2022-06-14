Paris belediye başkanı mısın Mansur?

AK Parti Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan “Bir haftadır Ankara’da yağış var. Sel var. Mansur Bey ise Eskişehir’e gidiyor. Sonra Akyurt İlçesine gidiyor. Takım elbiseyle, iskarpinle. Sanki Paris Belediye Başkanı” eleştirisinde bulundu. Burhan Ayrıca Altındağ’da bulunan dere yatağının belediye tarafından plansız bir biçimde doldurulmasının bir cana mal olduğunu söyledi.

"Belediyenin beceriksizliğinden mutlaka hesap sorulması gerekir"

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, maddi kayıp yaşayanların zararlarının karşılanması için de belediyenin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin de CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit olduğunu anımsatan Burhan, "Sadece rahmet dilemekle bu işi bırakmamamız gerekir. Sorumlulardan mutlaka hesap sorulması gerekir. Çarpık yapılaşmadan, plansızlıktan, belediyenin beceriksizliğinden mutlaka hesap sorulması gerekir." dedi.

"Belediyenin büyük vebali vardır"

Burhan, Altındağ ilçesinde Tatlar ve Peçenek arasında iki yıldır yol yapım çalışması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Belediye, Tatlar ve Peçenek arasında yolu genişletmek için dere yatağını dolduruyor. Bu plansızlık ve beceriksizliktir. Çok şiddetli, çok yoğun bir yağmur yağışı oldu. Bu tür sel felaketler dünyanın her tarafında olur ama bir taraftan da kendimizi sorgulamamız gerekiyor. İki yıldır niçin dere yatağı dolduruluyor, niçin burada tahliye kanalları açılmadı, niçin burada büzler konulmadı? Eğer burada dere yatağı doldurulmasaydı bu kardeşimiz belki de vefat etmeyecekti. Burada belediyenin büyük vebali vardır."

"Mansur beyin sahadan bir tane resmi yok"

Mansur Yavaş'ın sel felaketi yaşanırken ortada olmadığını, bölgelere gitmediğini öne süren Burhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bir haftadır ortada yok. Belediye Başkanı ortada olmazsa bürokratlar bu yolu yapmazlar, tahliye kanalları, büzler koymazlar. Mansur Bey nerede? Mansur Bey'in bir tane çizmeli resmi var mı, sahadan bir tane resmi var mı? Yok." ifadelerini kullandı.



Burhan, sosyal medyada gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki fotoğrafını göstererek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çizmesiyle gelmiş, pantolonu ıslanmış, çizmesinin içerisi su dolmuş. Mansur Bey de takım elbise, ceket, iskarpin ayakkabı ile sanki Paris'in belediye başkanı. Ankara'da sel oluyor Mansur Yavaş, neredesiniz? Eskişehir'de ne arıyorsunuz? Ankaralı perişan, mağdur." dedi.

Ankaralılardan özür dileyin

Şurada bir resim var, sosyal medyada da gündem oldu. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çizmesiyle gelmiş, pantolonu ıslanmış, çizmesinin içerisi su dolmuş Mansur Bey’de takım elbise , ceket , iskarpin ayakkabı neyse… Sanki Paris’in belediye başkanı, ya Ankara’da oluyor sel sayın Mansur Yavaş neredesiniz, Eskişehir’de ne arıyorsunuz? Ankaralı perişan, Ankaralı mağdur. Bu resimde samimiyet var. Bu resimde halk var. Sayın Süleyman Soylu halkın arasında olan bir belediye başkanı, sayın Mansur Yavaş dinliyor. Sanki Paris Belediye başkanı gibi burası Ankara.



Mazgalları kapatıyorsunuz, mazgalları temizlemiyorsunuz efendim sel yeni mi oluyor, sel eskiden de vardı. Ama mazgalları temizlememek, mazgalları kapatmak gibi bir durum olabilir mi ? . Ama belediye yönetimi tecrübeyi dikkate almıyor almayınca da böyle tablolarla karşılaşabiliyoruz.

Yine bakın bugün de Çevre Bakanımız Akyurt’a gitmiş. Arkadaşlar bu samimiyet meselesi şov falan değil. Eğer Ankara Belediye başkanı Akyurt’ta, Haymana’da,Elmadağ’da, Altındağ’da yoksa. Altındağ’da olmadığını ben size yapılaşma ile gösteririm sevgili kardeşim. Dolayısıyla burada iki yıldır dere yatağı doldurulur mu? , bu kardeşimizin canının vebalini kim ödeyecek? Dolayısıyla arkadaşlar Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız kayıptır, Ankaralılardan özür dilemelidir.