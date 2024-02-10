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Gündem Parası olanlar şubelere akın etti! ABD’nin dev bankadan kötü haber
Gündem

Parası olanlar şubelere akın etti! ABD’nin dev bankadan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-02-10 12:28:00 -
Parası olanlar şubelere akın etti! ABD’nin dev bankadan kötü haber

Amerikalı dev banka iflasın eşiğine gelince müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı. Bankanın hisseleri çakıldı.

ABD'nin New York Community Bancorp adlı bankası, iflasın eşiğinde. Ticari gayrimenkullere dayalı sorunlu krediler, hissedarları endişelendirdiği ve bu durum Moody's tarafından kredi notunun düşürülmesine sebep oldu.

HİSSE DEĞERLERİ ÇAKILDI

NYCB geçtiğimiz haftalarda 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı ve geçen yılın son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Ayrıca bankanın temettü kesintisine gittiği belirtilen açıklamada, hissedarlara yapılan üç aylık ödeme 5 sente düşürüldü. Müşteriler paralarını apar topar çekmeye başladı. Bankanın hisse senedi değeri çakıldı ve yaklaşık %60 düştü. Banka, 1997'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Hissedarlar kredi portföyünün kötüleşen durumunu gizlemekle suçladığı bankaya dava açtı.

 

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