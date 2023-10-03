Papa’dan eşcinsellere destek: LGBT Kervanına Vatikan da katıldı

Papa Francis, eşcinsel çiftlerin kilise ile olan ilişkileri hakkında netlik isteyen bir grup kardinale yanıt vererek, "Biz sadece inkar eden, reddeden, dışlayan yargıçlar olamayız" dedi.

T24’ün aktardığına göre, Francis'in bu çıkışı, eşcinsel evliliğe 'ihtiyatlı destek' olarak yorumlandı. Ancak kendisi, kilise'nin hâlâ eşcinsel ilişkileri "objektif olarak günah" olarak değerlendirdiğini ve eşcinsel evliliği tanımayacağını da sözlerine ekledi.

Talep, Çarşamba günü Vatikan'da kilise'nin geleceğini tartışmak üzere başlayacak ve haftalarca sürecek olan küresel toplantı öncesinde Papa'ya gönderilen çok sayıda talepten biriydi. Aralarında Belçika ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkedeki piskoposlar, rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermeye başladı ancak kilise yetkililerinin tutumu belirsizliğini koruyor. 2021'de benzer bir açıklama talebinin ardından Vatikan'ın doktrin ofisi uygulamaya izin verilmemesine karar vermişti.

Son talebe yanıt veren Papa, Kilise'nin evliliği "bir erkek ve bir kadın arasındaki özel, istikrarlı ve ayrılmaz bir birliktelik" olarak anladığını ve "bu inançla çelişebilecek her türlü ayin veya kutsal törenden" kaçınması gerektiğini söyledi.

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Öte yandan, Kilise'nin insanlarla ilişkilerine her zaman "nezaket, sabır, anlayış, şefkat ve cesaretle" yaklaşması gerektiğini ve kilise hukukunun her şeyi kapsayamayacağını da sözlerine ekledi.

"Bir kutsama talep edildiğinde, bunun Tanrı'ya yardım için bir yalvarış olduğundan, gerçekleştirilmesi mümkündür" dedi ve Katolik Kilisesi'nin eşcinsel çiftleri kutsamasına açık olacağını söyledi.

Şubat ayında, İngiltere Kilisesi'ndeki üst düzey isimlerin yaptığı bir oylama da eşcinsel çiftler için kutsama dualarına izin veren öneriyi desteklemişti.

Bu hareket, eşcinsel bir çiftin yasal bir evlilik töreninin ardından adak duaları, şükran günü ve Tanrı'nın lütfu gibi hizmetler için bir kiliseye gidebileceği anlamına geliyor.