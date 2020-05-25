Pandemi sürecinde sürüngen beyin devrede

Yeni tip korona virüsle mücadelede Kuantum Araştırma’nın yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 50’si normalleşme sonrası berber ve kuaförlere gideceğini açıkladı. Yüzde 35’lik kısım gitmeyeceğini belirtirken, yüzde 15’lik kesim ise kararsız tutum sergiledi.

İlk kez 2019 Aralık ayında Çin’de görülen Corona virüs (Covid-19), hızlı bir şeklide tüm dünyayı etkisi altına aldı. 11 Mart 2020’de ülkemizde de ilk vakanın açıklanması ile birlikte bizler de sürecin bir parçası haline geldik. Bugüne kadar toplamda 252.000’den fazla ölümün gerçekleştiği bu salgın, başta sağlık, ekonomi ve sosyal hayat olmak üzere pek çok alanda etkisini göstermiş durumda. "Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde 600 katılımcı ile yapılan çalışmada katılımcıların normalleşme sürecinde daha önce belli periyotler ile gittikleri kuaför ve berberlere gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyecekleri incelendi.

Yapılan çalışmada yüzde 35’lik kesim, kuaförler ve berberlere gitmeyeceğini belirtirken katılımcıların yüzde 50’si gidecekleri yönünde görüş bilidirdi. Yüzde 15’lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi. Kuantum Araştırma’dan Volkan Kılıç, normalleşme sürecindeki etkilere şöyle değindi:

"Normalleşme sürecinde bu etkilerin kalıcı olmasını ve insanların bundan sonraki tutum ve davranışlarında da kalıcı etkiler bırakmasını beklemekteyiz. Kuantum Araştırma olarak yapmış olduğumuz çalışmalar da gösteriyor ki; mevcut salgından ötürü insanların en büyük korkularının başında yüzde 80 gibi ciddi bir oranda virüsü kapmak geliyor. İkinci sırada ise, gün geçtikçe daha fazla önem kazanacak olan, yüzde 20’lik bir oran ile ekonomik sıkıntılar gelmekte. Korkunun ve tehlikenin bu denli yüksek olduğu ortamlarda beyninimizin üç ana bölümünden biri olan “Sürüngen Beyin”, diğer bir deyiş ile “Eski Beyin”, yönetimi ele alır. Sürüngen beyin, insanların hayatta kalmasını ve yaşamını sürdürebilmesi sağlayan mekanizmaların düzenlendiği bölümdür. Dikkat, savaşmak, tehlike anında kaçmak gibi fonksiyonlar beynin bu bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Sürüngen beyin tarafından gerçekleştirilen bu fonksiyonlar insanların tutum ve davranışlarına da yansımaktadır. Virüsün ilk günlerinde marketlerin yağmalanmasını ve halen devam etmekte olan stokçu anlayışı bu şekilde açıklayabiliriz. Bu davranış değişiklikleri yeni normalde tüketicilerin tercih ve tutumlarında kalıcı izler bırakabilir."

"Pandemi döneminde yüzde 60’lık tıraş makinesi alımı artışı dikkat çekti"

“Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli” üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada ise şöyle denildi:

"Katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kuaför ve berberlere gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini inceledik. Yüzde 35’lik kesim, kuaförler ve berberlere gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 50’si gidecekleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Yüzde 15’lik kesim ise kararsız bir tutum sergilemektedir. Sonuçları cinsiyet bakımından incelediğimizde kadınların yüzde 41’lik bir oranla, erkeklerden (yüzde 29) istatistiki bakımından anlamlı ve olumsuz bir eğilim ile farklılaştığını görmekteyiz. Tüketicilerin pandemi döneminde satın alım davranışlarındaki yüzde 60’lık tıraş makinesi artışı da dikkat çekmektedir. Bu durum pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan “Kuaförler ve Berberlerin” normalleşme sürecinde de olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam edeceğini göstermektedir. Tüketici tarafında tutum ve davranışlar bu şekilde gerçekleşirken, olayın gerçek kahramanları Kuaförler ve Berberlerde durum nasıl? “Kuantum Araştırma Online B2B Paneli” aracılığı ile yapılan çalışma, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 100 Kuaför ve Berber salonu işletmecisinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sektörel bazlı ve her ay düzenli yapılan bu çalışma ile sektörlerin güven ve umut endeksleri hesaplanmakta ve aylık trend takipleri yapılmaktadır. Ek olarak sektörlerin beklentileri ve mevcut ekonomik durumlardaki davranışları incelenmektedir."

"Kuaför ve berberler yeni normale borçlanmış şekilde dönüyor"

Araştırma sonuçlara göre, “Kuaförler ve Berberler” yeni normale, borçlanmış bir şeklide, müşterilerinden virüs kapma korkusu ve müşteri azlığı kaygısı ile dönecek. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen büyük bir çoğunluğu geleceğe umutla bakmaya devam ettiklerini ifade ettiler. Araştırma sonuçları ise şöyle:

"Yeni normalde alacakları ilk aksiyonları incelediğimizde, toplamda yüzde 75’lik bir oran ile virüse karşı çeşitli tedbirler almak başlığı karşımıza çıkıyor. Katılımcıların yüzde 40’ının ilkleri arasında iş yerlerini dezenfekte ederek, hijyen koşulları altında çalışmaya başlamak varken, yüzde 18’i randevu sisteme geçeceğini ve yüzde 3’lük bir kesim ise kişiye özel makas uygulamasına başlayacağını belirtmektedir. Alacakları ilk aksiyonları nansal davranışlar başlığı altında toplayabileceğimiz kitle de yüzde 28’i temsil ediyor. Katılımcıların yüzde 10’u yoğun bir tempo ile gece gündüz, verimli bir şekilde çalışarak fazla mesai yapacağını, yüzde 9’u pandemi sürecinden kaynaklı maddi problemlerini çözmek için kredi çekmek, borç ötelemek ve kaynak oluşturmak gibi aksiyonlar alacağını, yüzde 9’luk bir kesim ise çalışan sayısını azaltarak maliyetlerinde düşüşe gideceklerini belirtmekte. Aynı zamanda işletmecilerin yüzde 64’ü yeni normal ile birlikte müşterilerinin satın alım gücünün düşeceğini belirtmekte. Bununla birlikte yüzde 21’lik kesim müşterilerinin satın alım gücünde herhangi bir değişiklik olmayacağını, yüzde 15’i de satın alım gücünün artacağını düşünüyor. Ve bu düşünceden hareketle yüzde 76’lık bir çoğunluk vermiş oldukları hizmetlerin yatlarında herhangi bir artış yapmayacağını, hatta yüzde 5’lik kesim ise indirim yapacağını belirtmektedir."