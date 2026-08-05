Pancar salatası (kırmızı) bakış acınızı değiştiriyoruz... Bugün ne yapsam menüsü: Dahil edin...

Pancar salatası

1 kg pancar (kök ve dal kısmı)

8-10 diş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

tuz

Yapılışı:

Pacncarları ve dal kısmını yıkayıp haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra istediğimiz şekilde kesip derince bir servis kasesine aktaralım, diğer yanda sarımsakları dövüp ,yeter kadar tuzla beraber pancara ilave edelim. Üzerine sirke ve iki su bardağı pancarı haşladığımız sudan ekledikten sonra kullanıma hazırdır. Bekletmeden kullanılabilecek turşu sayılabilecek çok güzel bir salata çeşidi.

Kırmızı pancar salatası yüksek antioksidan, lif, vitamin ve mineral içeriğiyle tansiyonu dengelemeye, kan dolaşımını hızlandırmaya, sindirimi desteklemeye ve karaciğeri temizlemeye iyi gelir. Dayanıklılığı artırır ve bağışıklığı güçlendirir. Adeta beklenmedik bir oyuncu gibi girdiği her tabakta güç katıyor.