Pancar salatası (kırmızı) bakış acınızı değiştiriyoruz... Bugün ne yapsam menüsü: Dahil edin...
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Pancar salatası Kırmızı rengini hücrelerinde betalain (özellikle betanin) mevcuttur. Adeta sebzeler arasında yetenekli bir oyuncu gibi öne çıkıyor. Kırmızı pancarla hazırlanan pancar salatası tam size göre. Bugün ne yapsam? diye düşünenler için hazırladığımız özel menülerinize dahil edebileceğiniz Pancar salatası bakış acınızı kökten değiştirecek
Pancar salatası
- 1 kg pancar (kök ve dal kısmı)
- 8-10 diş sarımsak
- 1 su bardağı üzüm sirkesi
- tuz
Yapılışı:
Pacncarları ve dal kısmını yıkayıp haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra istediğimiz şekilde kesip derince bir servis kasesine aktaralım, diğer yanda sarımsakları dövüp ,yeter kadar tuzla beraber pancara ilave edelim. Üzerine sirke ve iki su bardağı pancarı haşladığımız sudan ekledikten sonra kullanıma hazırdır. Bekletmeden kullanılabilecek turşu sayılabilecek çok güzel bir salata çeşidi.
Kırmızı pancar salatası yüksek antioksidan, lif, vitamin ve mineral içeriğiyle tansiyonu dengelemeye, kan dolaşımını hızlandırmaya, sindirimi desteklemeye ve karaciğeri temizlemeye iyi gelir. Dayanıklılığı artırır ve bağışıklığı güçlendirir. Adeta beklenmedik bir oyuncu gibi girdiği her tabakta güç katıyor.
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