Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif
Süper Lig’de şampiyonluk kadrosunu koruyup hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, PAOK’un Yunan 10 numarası Giannis Konstantelias transferinde vites yükseltti. Avrupa devleri Juventus, Dortmund ve Chelsea’nin yakın takibinde olan 23 yaşındaki yetenek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan sarı-kırmızılılar, Dimitris Pelkas ile benzer profil çizip Dynamo Kyiv karşısındaki Avrupa şovuyla öne çıkan genç yıldızla transfer operasyonuna son noktayı koymayı amaçlıyor.