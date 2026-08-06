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Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif

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Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif

Süper Lig’de şampiyonluk kadrosunu koruyup hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, PAOK’un Yunan 10 numarası Giannis Konstantelias transferinde vites yükseltti. Avrupa devleri Juventus, Dortmund ve Chelsea’nin yakın takibinde olan 23 yaşındaki yetenek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan sarı-kırmızılılar, Dimitris Pelkas ile benzer profil çizip Dynamo Kyiv karşısındaki Avrupa şovuyla öne çıkan genç yıldızla transfer operasyonuna son noktayı koymayı amaçlıyor.

#1
Foto - Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif

Galatasaray, PAOK'un Yunan yıldızı Giannis Konstantelias için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunarak transferde dev adımlar attı.

#2
Foto - Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif

Sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek ve 10 numara pozisyonundaki arayışlarını noktalamak adına hamlelerini hızlandırdı. PAOK forması giyen yetenekli oyuncu Giannis Konstantelias'ı radarına alan Galatasaray, elini çabuk tutarak Avrupa devlerinin önüne geçti.

#3
Foto - Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif

Juventus, Borussia Dortmund ve Chelsea gibi kulüplerin de takibinde olan genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi. Zamanında Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas ile benzer fiziki ve teknik özelliklere sahip olan Konstantelias, oyun stiliyle dikkat çekiyor.

#4
Foto - Dünyanın en büyük devleri peşindeyken... Galatasaray'dan Pelkas'ın varisine teklif

Tıpkı Pelkas gibi PAOK altyapısından yetişen ve 10 numara pozisyonunda görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, sahada sergilediği teknik kapasite ve oyun zekasıyla sarı-kırmızılı kurmayların geçer notunu aldı. PAOK'taki son sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Giannis Konstantelias, çıktığı 18 maçta 7 gol atıp 3 asist üreterek skora doğrudan katkı sağladı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dynamo Kyiv'e karşı oynanan iki maçta yıldızlaşan Yunan futbolcu, bu eşleşmede attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle tur kapısını aralayan isim olmuştu.

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