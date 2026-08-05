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Gündem Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı
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Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı

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Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı

Kanal D’nin ekranlarda boy gösteren dizilerinde rol alan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin, sette kendisinden 10 yaş büyük partneri Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Baba Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızıyla ilişki yaşayan 27 yaşındaki şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kızının mesajlarını yakalayarak acı gerçekle yüzleşen çaresiz baba, eşi Kader Çiftçi’nin bu vurdumduymazlığa göz yumduğunu belirterek menajerlik şirketinden de şikayetçi oldu. TV dizileri ve cast ajanslarının genç yaştaki evlatlarımızı ahlak mukaddesatından yoksun bir bataklığa sürüklediğini gözler önüne seren bu olay, ekranlardaki yozlaşmanın ve gayriahlaki yaşam tarzının gerçek hayatta da nasıl bir yıkıma yol açtığını bir kez daha kanıtladı.

 

 

"WHATSAPP MESAJLAŞMALARINDA GÖRDÜM"

Sektörde uzun yıllardır catering ve cast alanlarında çalıştığını belirten baba Ünal Çiftçi, kızıyla kendisinden 10 yaş büyük oyuncu partneri arasındaki ilişkiyi mesajlaşmalardan öğrendiğini söyledi. Eşi Kader Çiftçi’nin bu duruma tepki göstermediğini ve sessiz kaldığını ifade eden baba Ünal Çiftçi, savcılığa verdiği ifadede şu sözlerle isyan etti:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum."

 

"BİZDEN VELİ ONAYI ALINMADI"

Kızının henüz reşit olmadığının ve yasal olarak velayet haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Ünal Çiftçi, bağlı olduğu menajerlik şirketini de hedef aldı. Çiftçi, kızının yer aldığı projelerde ve çalışma süreçlerinde kendisinden hiçbir şekilde rıza alınmadığını belirterek, "Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızam alınmadı" sözleriyle menajerlik şirketinden de şikayetçi oldu.

Öte yandan baba Ünal Çiftçi'nin anne Kader Çiftçi'den ayrılma aşamasında olduğu, genç oyuncunun şu an kimde kalacağının belli olmadığı konuşuluyor. 

 

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