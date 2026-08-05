CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi
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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi. Daha önce tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinde esrar pozitif çıktığı iddia edilmişti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun alınan kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi.
Kokain testi pozitif çıktı
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre, hakkında ihbarlar bulunan Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan biyolojik örneklerde kokain kullanımına ilişkin pozitif sonuca ulaşıldı.
Başkanın testinde de esrar iddiası
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemelerde esrar kullanımına ilişkin pozitif bulgular elde edildiği iddia edilmişti.
40 kişi tutuklanmıştı
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 40'ı tutuklanmıştı.
Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek'in yanı sıra Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz ile Etimkent Yönetim Kurulu ve İhale Komisyonu üyeleri de yer almıştı.
Soruşturma sürüyor
Başsavcılık, belediyeye yönelik soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürürken, elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.
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