  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sudan'da kanlı hesaplaşma! HDK'nin kritik komutanı çatışmada öldürüldü! Terörsüz Türkiye’de tarihi gün: Çerçeve yasaya ilk imza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ‘Bazı eller ücretini alınca kalkıyormuş!’ Aslı Baykal’dan yolsuzluk çıkışı! CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı Kripto FETÖ'cülere karşı kritik uyarı! Devlet yetkililerine acil çağrı yapıldı! Son söz Meclis’te! İşte Terörsüz Türkiye'nin önünü açacak 12 maddelik kanunun tam detayları... Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi adım! Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye sunuldu DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar Adana için uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama...
Gündem Lübnan'da işgal ordusuna ağır darbe: 2 İsrail askeri öldü, 7 asker yaralandı
Gündem

Lübnan'da işgal ordusuna ağır darbe: 2 İsrail askeri öldü, 7 asker yaralandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Lübnan'da işgal ordusuna ağır darbe: 2 İsrail askeri öldü, 7 asker yaralandı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun kasabasında tuzaklanmış bir binada meydana gelen patlamada İsrail işgal ordusuna mensup 2 asker öldü, 7 asker yaralandı. Yaralıların tahliyesi için bölgeye ambulanslar ve askeri helikopter sevk edildi.

İşgalci İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun kasabasında işgal ordusunun bir süredir kontrolünde bulunan bir binada patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri hayatını kaybetti, 7 asker ise yaralandı.

Haberde, hayatını kaybeden askerlerin işgal ordusunun 55. Tugayı'nda görev yaptığı belirtildi.

Patlamanın mayın kaynaklı olduğu öne sürüldü

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, olayın Mecdel Zun kasabasında meydana gelen bir mayın patlaması sonucu yaşandığı ifade edildi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yaralı askerlerin tahliyesi için operasyon başlatıldı.

Yaralılar helikopterle hastaneye taşındı

İşgal medyası, yaralı askerlerin tedavisi amacıyla işgal altındaki Hayfa'da bulunan Rambam Hastanesi'ne üç ambulans eşliğinde bir askeri helikopterin iniş yaptığını aktardı.

Olayın ardından işgal ordusundan resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile ilişkilerde çatlak derinleşiyor: Beyaz Saray'da 'İran' çatlağı!
İsrail ile ilişkilerde çatlak derinleşiyor: Beyaz Saray'da 'İran' çatlağı!

Dünya

İsrail ile ilişkilerde çatlak derinleşiyor: Beyaz Saray'da 'İran' çatlağı!

İsrail ordusu, sabah ezanının okunmasına izin vermedi!
İsrail ordusu, sabah ezanının okunmasına izin vermedi!

Dünya

İsrail ordusu, sabah ezanının okunmasına izin vermedi!

İş makineleri gönderdi: İsrail Gazze'de soykırımın delillerini ortadan kaldırıyor!
İş makineleri gönderdi: İsrail Gazze'de soykırımın delillerini ortadan kaldırıyor!

Dünya

İş makineleri gönderdi: İsrail Gazze'de soykırımın delillerini ortadan kaldırıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23