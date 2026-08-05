Lübnan'da işgal ordusuna ağır darbe: 2 İsrail askeri öldü, 7 asker yaralandı

İşgalci İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun kasabasında işgal ordusunun bir süredir kontrolünde bulunan bir binada patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri hayatını kaybetti, 7 asker ise yaralandı.

Haberde, hayatını kaybeden askerlerin işgal ordusunun 55. Tugayı'nda görev yaptığı belirtildi.

Patlamanın mayın kaynaklı olduğu öne sürüldü

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, olayın Mecdel Zun kasabasında meydana gelen bir mayın patlaması sonucu yaşandığı ifade edildi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yaralı askerlerin tahliyesi için operasyon başlatıldı.

Yaralılar helikopterle hastaneye taşındı

İşgal medyası, yaralı askerlerin tedavisi amacıyla işgal altındaki Hayfa'da bulunan Rambam Hastanesi'ne üç ambulans eşliğinde bir askeri helikopterin iniş yaptığını aktardı.

Olayın ardından işgal ordusundan resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.