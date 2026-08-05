Küçük bir kavanoza elma sirkesi koyun ve... Sinekleri yok etmenin formülü... Korkudan ödleri kopacak
Sinekleri tek hamlede yok eden gizli formülü belli oldu...
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Sinekleri tek hamlede yok eden gizli formülü belli oldu...
Sıcak havalarla birlikte evlerde çoğalan ve özellikle meyve-sebze çevresinde kümelenen sinekler, hijyen açısından büyük bir sorun teşkil ediyor.Özellikle yaz sıcaklarının yavaş yavaş etkisini hissettirdiği dönemlerde evlerde sıkça karşılaşılan sinek probleminden kurtulmanın ise tamamen doğal ve pratik bir yolu var.
Ev güvenliği ve bakım uzmanları, kimyasal böcek ilaçlarına ihtiyaç duymadan sineklerden kurtulmanın doğal bir yolunu açıkladı. Uzmanlara göre, evde kolayca bulunan yalnızca iki malzeme sayesinde sinekleri kısa sürede uzaklaştırmak mümkün.
Bu ikili, can sıkıcı haşereleri evinizden uzak tutmak için mükemmel ve hızlı bir çözüm sunuyor.
Elma sirkesinin fermente ve tatlı kokusu, meyve sinekleri başta olmak üzere tüm sinek türleri için karşı konulmaz bir çekim alanı yaratır. Küçük bir kaseye dökülen elma sirkesi, sinekleri doğrudan kendine doğru çeker.
Karışıma eklenen birkaç damla bulaşık deterjanı ise sıvının yüzey gerilimini tamamen ortadan kaldırır. Sirke kokusuna kapılarak kaseye konan sinekler, tutunamayarak sıvının içine batar ve kısa sürede etkisiz hale gelir.
Küçük bir kavanoza birkaç yemek kaşığı elma sirkesi koyun ve üzerine 3-4 damla bulaşık deterjanı ekleyip hafifçe karıştırın. Kabın üzerini streç filmle kapatıp kürdan yardımıyla birkaç küçük delik açın.
Hazırladığınız bu doğal tuzağı mutfak tezgahına, çöp kovasının yanına veya meyve tabağının yakınına yerleştirin. Deliklerden içeri giren sinekler bir daha dışarı çıkamayacak ve eviniz kısa sürede sineklerden tamamen arınacaktır.
Bu pratik yöntemi uygulamak için bir adet limonu ortadan ikiye kesmeniz ve etli kısmına 10-15 adet bütün karanfil saplamanız yeterli.
Hazırladığınız bu limonları evinizde sineklerin giriş noktası olan pencerelerin önüne, mutfak tezgahına veya meyve sepetlerinin yakınına yerleştirebilirsiniz.
Limon suyunun ekşiliği ile karanfilin özündeki doğal yağlar birleştiğinde, sineklerin asla tahammül edemediği çok güçlü bir aroma ortaya çıkıyor.
Kimyasal spreyler yerine tamamen zararsız olan bu yöntemi, limonlar kuruyana kadar (yaklaşık 3 ila 5 gün) güvenle kullanabilir, ardından tazeleyebilirsiniz.
Eğer yaz akşamlarında balkonda veya bahçede dışarıda yemek yemek istiyorsanız ve sineklerin tabaklarınıza üşüşmesini engellemek istiyorsanız, bu yöntemi ısı yardımıyla daha da etkili hale getirebilirsiniz.
Yine aynı şekilde limonun üzerine karanfilleri sapladıktan sonra, karanfillerin uçlarını hafifçe tütsü gibi tütecek şekilde yakın. Karanfillerden çıkan hafif duman, masanızın etrafında sineklere karşı koruyucu bir kalkan oluşturacaktır.
Sinekleri evinizden uzak tutmanın bir diğer etkili yolu ise nane yağı ve beyaz sirke karışımı kullanmaktır.
NOT: Bu karışımın sinekleri öldürücü değil, sadece uzaklaştırıcı bir etkisi olduğunu unutmayın; bu yüzden doğrudan böceklerin üzerine sıkmayın.
Ayrıca nane yağı kedi ve köpekler için toksik (zehirli) olabileceğinden, evcil hayvanınız varsa bu spreyi onların ulaşamayacağı ve solumayacağı alanlarda kullanmaya özen gösterin.
Bir sprey şişesinin içine bir su bardağı su, bir su bardağı beyaz sirke, birkaç damla nane yağı ve bir damla sıvı bulaşık deterjanı ekleyip çalkalayın.
Bu karışımı kapı çerçevelerine, pencere pervazlarına, balkon masalarına veya sineklerin konabileceği yüzeylere sıkabilirsiniz.
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