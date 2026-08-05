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Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler Aman dikkat! Türk kahvesi böyle zehir oluyor: Meğer işe yaramaz Iğdır 40 derece ile kavruluyor! Ağrı Dağı'nda ise bahar hüküm sürüyor Uzay çadırında gökyüzünü keşfediyorlar! Çocukların bilim merakı artıyor
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Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

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Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

Alzheimer hastalığı, bunama ile ortaya çıkan sonrasında ise öğrenme, oryantasyon, kişilik gibi zihinsel fonksiyonların aşamalarla bozulduğu, kronik bir hastalıktır. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen bu hastalık, yavaş başlayıp zamanla kötüleşen bir beyin damar hastalığıdır. Alzheimer'a karşı önlem almak isteyenler için hafızayı diri tutan besinleri mutlaka denemelisiniz. İşte zihni kuvvetlendiren sıra dışı katkı sağlayan ilginç

#1
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

YEŞİL ÇAY Yeşil çay, flavonoid içeriği sayesinde hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Bu mucizevi çay, beyin hücrelerini koruyarak, yaşlılık döneminde alzheimer riskini ortadan kaldırabilir. Yeşil çayı günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

#2
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

KÖRİ Kurkumin maddesi ile bilinen köri, vücudun ihtiyacı olan antioksidanlarla zengindir. Zerdeçal karışımından ortaya çıkan bu baharatı, yemeklere ekleyerek beyin hücrelerinin zarara uğramasını engelleyebilirsiniz.

#3
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ Deniz ürünleri tüketen kişiler, hafıza problemleri ve alzheimer ile karşılaşma oranı oldukça düşüktür.

#4
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

Uzmanların tavsiyelerinde sıkça bahsedilen balık, haftada 2 defa olacak şekilde tüketilmeli.

#5
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

ISPANAK Demir eksikliğine iyi gelmesiyle bilinen ıspanak, zihinsel gelişimi fazlasıyla destekler. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olan bu besin, kan değerini ideal seviyeye getirerek, sizi birçok hastalığa karşı koruyabilir.

#6
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

REYHAN Kendine has kokusu ve aroması ile bilinen bu bitki, etrafa yaydığı koku ile beyin hücrelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Uyarıcı etkiye sahip olan bu bitkiyi, salataya doğrayıp ya da bitki çayı olarak tüketebilirsiniz.

#7
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

ADAÇAYI Adaçayının içerisinde bulunan asetilkolin maddesi, hafıza problemlerini, bitkisel yollar ile ortadan kaldırabilir. Alzheimer riskini düşüren bu doğal reçeteyi, domates içeren besinler ile ve bitki çayı halinde tüketebilirsiniz.

#8
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

BADEM Bademin içerisinde bulunan E vitamini, unutkanlık ve konsantrasyonu iyileştirmeye fazlasıyla yardımcı olabilir. Ara öğünlerinizde kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu besin, beyin hücrelerini koruyarak, alzheimer hastalığına yakalanma riskini ortadan kaldırabilir. Günde 3 adet tüketmek bile beyin sağlığınız için yeterli olacaktır.

#9
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

AVOKADO E vitamini açısından zengin olan bu mucizevi meyve, sinir hücrelerini koruyan bir özelliğe sahip. Bu özelliği sayesinde, beyin hücrelerinin gelişimine fazlasıyla yardımcı olabilir.

#10
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

YABAN MERSİNİ Hafıza güçlendirici olarak bilinen yaban mersini, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde alzheimer riskini en az seviyeye indirebilir.

#11
Foto - Deniz ürünleri hafızayı yeniliyor! Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler

LİMON C vitamini açısından zengin olan bu yiyecek, beyin damarlarında zararlı maddelerin birikmesini önleyebilir. Alzheimer'ın düşmanı olarak bilinen limonu, içeceklerde, salata soslarında ve içme suyunda kullanarak, vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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