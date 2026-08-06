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Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

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Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

Fenerbahçeli Mason Greenwood'un Sturm Graz ağlarına ceza sahası dışından gönderdiği füze sonrası konuk ekibin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

#1
Foto - Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’ı Kadıköy’de ağırladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantajı cebine koydu.

#2
Foto - Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

#3
Foto - Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

Fenerbahçe formasıyla ağları ilk kez sarsan Mason Greenwood, ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 2'ye çıkarırken ilk skor katkısını da vermiş oldu.

#4
Foto - Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

İngiliz futbolcunun kaydettiği etkileyici golün ardından Sturm Graz’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

#5
Foto - Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'

Avusturya temsilcisi, gol sonrası hesabından "Bu kaliteyi savunmak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

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