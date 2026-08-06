Sturm Graz'ın Greenwood paylaşımı gündem oldu! 'Bu mümkün değil'
Fenerbahçeli Mason Greenwood'un Sturm Graz ağlarına ceza sahası dışından gönderdiği füze sonrası konuk ekibin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçeli Mason Greenwood'un Sturm Graz ağlarına ceza sahası dışından gönderdiği füze sonrası konuk ekibin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’ı Kadıköy’de ağırladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantajı cebine koydu.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Fenerbahçe formasıyla ağları ilk kez sarsan Mason Greenwood, ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 2'ye çıkarırken ilk skor katkısını da vermiş oldu.
İngiliz futbolcunun kaydettiği etkileyici golün ardından Sturm Graz’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Avusturya temsilcisi, gol sonrası hesabından "Bu kaliteyi savunmak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23