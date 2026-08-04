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Aktüel 8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu
Aktüel

8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Manisa Turgutlu'da yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, işletmenin büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 8 dönümlük yumurta üretim tesisini sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, tesiste milyonlarca liralık hasar meydana geldi.

 

Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ile Akköy mahalleleri arasında faaliyet gösteren DLBA yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bölümünü sararken, olay yerine Turgutlu'nun yanı sıra Salihli, Ahmetli ve Manisa merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerinde bulunan tesiste çıkan yangın nedeniyle işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre zararın milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

 

Yangın sırasında tesiste bir üretim olmadığı için herhangi bir çalışanın da bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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