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Edirne'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

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Edirne'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edirne'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

Edirne’de otomobille çarpıştıktan sonra savrularak başka bir araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

#2
Foto - Edirne'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 35 REB 90 plakalı motosiklet ile S.A. yönetimindeki 34 CZC 884 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet, E.Z. idaresindeki 22 NK 199 plakalı otomobile çarparak devrildi.

#3
Foto - Edirne'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

Kazada motosiklet sürücüsü A.B. ile yolcu Ç.M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Edirne'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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