Sıcaklık 40 dereceye dayandı! 27 kentte kırmızı alarm verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya’da etkisini artıran aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm uygulanan kent sayısı 27’ye yükseldi
İtalya’da bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması üzerine alarm seviyesi yükseltildi.
İtalya Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3’üncü seviye ‘kırmızı alarm’ sistemine iki kent daha eklendi. Sağlık Bakanlığı, ‘3’üncü seviye’ olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini açıkladı. Yetkililer, İtalya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların son günlerde 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşları saat 11.00 ile 18.00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve günde en az 1,5 litre su tüketmeleri konusunda uyardı.