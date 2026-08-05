Binlerce taraftar havalimanını bordo-maviye boyadı! Trabzon’da Salah fırtınası

Trabzonspor’un Mohamed Salah transferi şehirde büyük heyecana dönüştü. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız futbolcuyu karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı’na akın ederken, Salah’ın gelişiyle birlikte coşku zirveye çıktı.

Havalimanında büyük coşku

Trabzon Havalimanı’nda kendilerine ayrılan alanı dolduran taraftarlar, Mısırlı futbolcunun gelişi öncesinde tezahüratlarla bekleyişini sürdürdü. Meşalelerin yakıldığı karşılamada bordo-mavili renkler havalimanını sardı.

Taraftarlar hep bir ağızdan "Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah!" sloganları atarken, şampiyonluk tezahüratları da alanda yankılandı.

Salah’tan ilk sözler

Trabzon’a iniş yapan Mohamed Salah, gördüğü ilgi karşısında duygularını dile getirdi. Mısırlı yıldız, "Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Trabzonspor'la ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Belediyeden ücretsiz ulaşım desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de Salah karşılaması için harekete geçti. Taraftarların havalimanına daha rahat ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

Mohamed Salah için yarın imza töreni yapılacak

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.