Evde dut kurutmanın 2 kolay yolu: İlaçlara elveda! karbonhidrat sona eriyor... 50°C ateş sonrasında hazır

Kurutma işlemi sayesinde meyvenin içindeki su oranı azalır ve bu meyve 4 mevsim tüketilebilir hale getirilir. Su oranı neredeyse tamamen tükendiği için kuru meyveler tazelerine oranla çok daha şekerli bir aroma verir. Bu özelliği sayesinde tatlılarda kullanılabilir.

Dut oldukça lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Bu durumda, meyvedeki besleyici özelliği 4 mevsim korumanın en iyi yollarından biri kurutmadır. Evde dut nasıl kurutulur diyorsanız bütün merak ettikleriniz bu yazımızda sizi bekliyor!

Dut Nasıl Kurutulur? 2 Kolay Yöntem

Dut kurutmak için güneşin henüz yükselmediği günün ilk yarısında meyvelerin daha sonra kuruması için toplanması önerilir.



Hasat için kuru hava seçtiyseniz, ürün daha lezzetli olur ve işlemden önceki son 7-10 gün boyunca yağış olmaması gerekir.

İdeal olarak, meyveler yıkanmamış olarak kurutulur. Bununla beraber, bu yöntem ağaç çevre açısından elverişli bir bölgede yetişiyorsa ve meyveleri kir, toz ve teknolojik araçlardan gelen gazlarla çevrelenmemiş ise kullanılabilir.

Meyvenin temizliği hakkında şüpheleriniz varsa yıkamanız gerekir. Bunu yapmak için dut, küçük porsiyonlarda bir kaba veya büyük bir elek içine dökülür ve hızlı bir şekilde soğuk akan suyla durulanır. Daha sonra meyveler kalın kağıt havluların üzerine serilmedir ve tamamen kuruyana kadar oda sıcaklığına bırakılmalıdır.

Aynı zamanda dut kurutmadan önce olgunlaşmamış, çürümüş dutları ayıklayabilirsiniz.



Dut Kararmadan Nasıl Kurutulur?

Açık havada, gölgede, güneşte veya kapalı alanda (tavan arasında, pencere pervazında, sundurmada) kurutabilirsiniz.

Dut oldukça sulu bir meyve olduğu için, serin gölgede birbirine çok yakın dizerek kurutmaya çalışırsanız, meyveler çürümeye başlayabilir.

Diğer yandan, direkt kızgın güneş ışığı, taze meyvelerin çok zengin olduğu ve hasat sürecinde saklamak istediğiniz vitaminlerin çoğunu yok edebilir.

Bu nedenle, dağınık ışıkta, ancak çok iyi havalandırmalı bir yer seçmeye çalışmak en uygunu olacaktır.

Meyveleri odaya almak da iyi bir seçimdir. Bu şekilde düşen çiy veya beklenmedik yağmura karşı hazırlıklı olursunuz.



1) Fırında Kurutma Yöntemi

Kuruma süresi meyvenin sıcaklığına, boyutuna, rüzgâra, neme, ışığına ve diğer faktörlere bağlıdır.

Fırında kurutma yöntemi daha hızlı sonuç verecektir; ancak bu teknikle meyveyi fazla kurutabilir veya yakabilirsiniz.

Bu yöntemi uygulamak için, seçilen meyveler bir fırın tepsisine aralıklı serilir ve 50 veya 65°C’ de ısıtılmış bir fırına yerleştirilir.

Kurutma işlemi 4 ila 5 saat arası sürebilir.

Ara sıra meyveleri karıştırarak her meyvenin eşit oranda kurumasını sağlayabilirsiniz.

Güneşte Kurutma Yöntemi

Dut, geniş ve temiz bir örtüye veya kağıt havluya aralıklı olarak serilir.

Balkonunuz, terasınız veya verandanız var ise toz almayacak şekilde dutlarınızı bu bölgeye serip kurutabilirsiniz.

Önce de belirttiğimiz gibi bu alan güneşi dağınık olarak almalı ve yağışa karşı korunaklı olmalıdır.

Dutlar bu ortamda birkaç gün içinde kuruyacaktır.

Dilerseniz evinizin bir odasında da sererek kurutma işlemi uygulayabilirsiniz. Ancak odayı sık sık havalandırdığınızdan emin olmalısınız.

"mucizevi bitki" olarak anılan beyaz dut ve kuru dut, içerdiği yoğun flavonoidler, antioksidanlar ve lifler sayesinde vücuttaki iltihabı (CRP) düşürmeye, kan şekerini dengelemeye ve kolesterolü kontrol altında tutmaya yardım eden güçlü bir destek gıdasıdır.