Yüzyıllardır ayakta duruyor! Iğdır’daki koçbaşlı mezar taşlarının sırrı

Araştırmalara göre koçbaşlı mezar taşları, toplumda kahramanlık göstermiş savaşçılar, saygın kişiler ve genç yaşta hayatını kaybedenler adına dikildi. Ağrı Dağı çevresinden çıkarılan siyah bazalt taşlarının ustalıkla işlenmesiyle hazırlanan eserler, yüzyıllardır ayakta kalarak Türk kültür tarihinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor. Iğdır'da bu tarihi mirasın en yoğun görüldüğü yerlerin başında Karakoyunlu ilçesi geliyor. Bunun yanı sıra Tuzluca ilçesi, Küllük köyü, Cennetabat, Hakmehmet, Aşağı Erhacı, Bayraktutan, Çakırtaş, Koçkıran, Necefali, Akyumak ve Çalpala köylerinde de koçbaşlı mezar taşlarına rastlanıyor. Söz konusu eserler, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor. Tarihi mirasın korunması amacıyla Karakoyunlu ilçe merkezinde Koçbaşlı Açık Hava Müzesi oluşturulurken, farklı alanlardan toplanan koçbaşlı mezar taşlarının bir bölümü burada sergileniyor. Söz konusu eserler, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1991 yılında tescillenerek koruma altına alındı. Geçmişten günümüze ulaşan koçbaşlı mezar taşları, yalnızca Iğdır'ın değil, Anadolu'daki Türk tarihinin ve kültürel mirasının da en önemli eserleri arasında gösterilirken, her yıl çok sayıda tarih araştırmacısı ve ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Iğdır Üniversitesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel, koçbaşı ve koç biçimli mezar taşlarının yalnızca Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de ortak kültürel mirası arasında yer aldığını söyleyerek, "Özellikle Kafkasya Havzası, Mezopotamya ve Antik Mısır'da görülen bu koçbaşı ve koç biçimli heykeller, Orta Asya Türk bozkırlarında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türklerinin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte bu gelenek de Anadolu'ya taşınmıştır. Iğdır'da Küllük, Tuzluca, Melekli ve Karakoyunlu'da bu eserlere rastlanmaktadır"dedi.