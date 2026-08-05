Türk bilim insanı Google Gemini'in başına geçti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, teknoloji devinin yapay zeka yapılanmasında kritik bir görev değişimi gerçekleşti. Tam 13 yıldır Google DeepMind çatısı altında görev yapan ve derin öğrenme ekibinin kurucuları arasında yer alan dünyaca ünlü Türk uzman Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind’ın yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) oldu.
Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, yapay zeka dünyasının zirvesinde çok önemli bir görev değişimi yaşandı! ????????
Tam 13 yıldır Google DeepMind bünyesinde çalışan ve derin öğrenme ekibinin kurucularından olan dünyaca ünlü Türk uzman Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind’ın yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) oldu.
Kavukçuoğlu artık doğrudan Gemini uygulamasının, model geliştirme süreçlerinin ve tüm yapay zeka araştırmalarının başındaki isim olacak.
Google DeepMind’ın kurucusu ve önceki lideri Demis Hassabis ise, tüm mesaisini “Yapay Genel Zeka”nın (AGI) geleceğine ve bilimsel keşiflere harcamak üzere Alphabet’in Baş Bilim İnsanı pozisyonuna terfi etti.
Gündem
İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Suç örgütlerine yapay zekâ darbesi! Tehditler kaynağında bertaraf edilecek