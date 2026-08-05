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Teknoloji Türk bilim insanı Google Gemini'in başına geçti!
Teknoloji

Türk bilim insanı Google Gemini'in başına geçti!

Yeniakit Publisher
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Türk bilim insanı Google Gemini'in başına geçti!

Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, teknoloji devinin yapay zeka yapılanmasında kritik bir görev değişimi gerçekleşti. Tam 13 yıldır Google DeepMind çatısı altında görev yapan ve derin öğrenme ekibinin kurucuları arasında yer alan dünyaca ünlü Türk uzman Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind’ın yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) oldu.

Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, yapay zeka dünyasının zirvesinde çok önemli bir görev değişimi yaşandı! ????????

Tam 13 yıldır Google DeepMind bünyesinde çalışan ve derin öğrenme ekibinin kurucularından olan dünyaca ünlü Türk uzman Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind’ın yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) oldu.

Kavukçuoğlu artık doğrudan Gemini uygulamasının, model geliştirme süreçlerinin ve tüm yapay zeka araştırmalarının başındaki isim olacak.

Google DeepMind’ın kurucusu ve önceki lideri Demis Hassabis ise, tüm mesaisini “Yapay Genel Zeka”nın (AGI) geleceğine ve bilimsel keşiflere harcamak üzere Alphabet’in Baş Bilim İnsanı pozisyonuna terfi etti.

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