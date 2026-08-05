Türk bilim insanı Google Gemini'in başına geçti!

Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, yapay zeka dünyasının zirvesinde çok önemli bir görev değişimi yaşandı! ????????

Tam 13 yıldır Google DeepMind bünyesinde çalışan ve derin öğrenme ekibinin kurucularından olan dünyaca ünlü Türk uzman Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind’ın yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) oldu.

Kavukçuoğlu artık doğrudan Gemini uygulamasının, model geliştirme süreçlerinin ve tüm yapay zeka araştırmalarının başındaki isim olacak.

Google DeepMind’ın kurucusu ve önceki lideri Demis Hassabis ise, tüm mesaisini “Yapay Genel Zeka”nın (AGI) geleceğine ve bilimsel keşiflere harcamak üzere Alphabet’in Baş Bilim İnsanı pozisyonuna terfi etti.