Alevler yerleşim yerlerine dayandı!

Edirne’nin Subaşı beldesinde çöplük alanda başlayan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek evlere doğru ilerledi.

Yangın, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bulunan çöplük alanda dün akşam saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kuru otlar ve çalılık alana yayıldı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın korku dolu anlara yol açtı

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine belde sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Ekipler, yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ve diğer destek unsurları da katkı sağladı.

Kontrol altına alındı

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.