Alevler yerleşim yerlerine dayandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne Meriç'e bağlı Subaşı beldesinde çöplük alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kuru otlar ve çalılıklara sıçradı. Yerleşim alanlarına yaklaşan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne’nin Subaşı beldesinde çöplük alanda başlayan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek evlere doğru ilerledi.
Yangın, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bulunan çöplük alanda dün akşam saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kuru otlar ve çalılık alana yayıldı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın korku dolu anlara yol açtı
Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine belde sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Ekipler, yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ve diğer destek unsurları da katkı sağladı.
Kontrol altına alındı
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.