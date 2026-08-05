İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Beykoz Keçilik Koyu açıklarında Panama bayraklı “Vela Prime” isimli kuru yük gemisinin makine arızası yapması üzerine İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan kuru yük gemisi nedeniyle deniz ulaşımı durduruldu. Beykoz Keçilik Koyu önlerinde arızalanan Panama bayraklı “Vela Prime”ın ardından gemi trafiği iki yönde geçici olarak kapatıldı.