Özgür Özel, 7 günde halktan ne kadar topladı? Vatandaşa ‘Yetmez! Daha çok gönderin’ çağrısı

Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından Yeni Parti’ye 7 günde yapılan bağış miktarını açıkladı. Ceylan şu ifadeleri kullandı: “Değerli vatandaşlarımız; Yeni Partimizin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 vatandaşımız tarafından 283.296.848 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek.”

NAZIM HİKMET’Lİ ‘DAHA ÇOK VERİN’ ÇAĞRISI

Paylaşımında Nazım Hikmet’in Davet adlı şiirinden “Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu dâvet bizim...” dizelerini de alıntılayan Ceylan “Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi Yeni Parti’ye davet ediyoruz. Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamıza desteklerinizi bekliyoruz.