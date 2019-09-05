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Palandöken: “İlk 8 ayda iş yeri açılışları yüzde 4,4 azaldı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre 2019’un başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısı 26 bin 747 artarak Ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 779 bin 960’a ulaştı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:02
Palandöken: “İlk 8 ayda iş yeri açılışları yüzde 4,4 azaldı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre 2019’un başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısı 26 bin 747 artarak Ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 779 bin 960’a ulaştı. Bu esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı ise 29 bin 6 artarak 1 milyon 915 bin 733 oldu” dedi.


Yılın ilk 8 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre yılın ilk 8 ayında 150 bin 267 iş yeri açılırken, 69 bin 672 iş yeri kapandı. Bu dönemde 51 bin 589 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 8 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 29 bin 6 arttı” ifadelerini kullandı.



“Geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışları azaldı”


Yılın ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının yüzde 4.4 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “2018’in ilk 8 ayında 157 bin 249 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 6 bin 982 azalarak 150 bin 267 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı. 2018’in ilk 8 ayında 71 bin 825 olan iş yeri kapanışları ise 2 bin 153 azalarak 69 bin 672 oldu. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı” açıklamasını yaptı.



“İstanbul’daki iş yeri sayısı 8 ayda 5 bin 156 arttı”


Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri artışının en çok İstanbul’da gerçekleştiğini kaydeden Palandöken, “Yılın ilk 8 ayında iş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İstanbul’da görüldü. İstanbul’da iş yeri sayısı 5 bin 156 arttı. İstanbul’un ardından iş yeri sayısı İzmir’de 2 bin 747, Antalya’da 2 bin 478, Samsun’da bin 613 ve Bursa’da bin 583 arttı. Öte yandan 8 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 281 ile Ordu, 273 ile Rize, 253 ile Aksaray, 246 ile Yozgat ve 216 ile Çorum oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:02
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