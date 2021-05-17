Palandöken: Esnafın borçları yıl sonuna kadar ertelensin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete önemli bir çağrı geldi.
Palandöken, “Sıkıntılı bir dönemden geçen esnafın tüm borçları faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmelidir” talebinde bulundu. Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken, “Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarına yüzde 50 yolcu kapasitesi getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV’den arındırılmış ticari akaryakıt verilmelidir” dedi.