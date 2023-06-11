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Dünya Pakistan: Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Dünya

Pakistan: Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-06-11 07:33:00 -
Pakistan: Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Zerdari, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin tarafsızlığını sürdürmeyi istediğini vurguladı.

Zerdari, Rusya ile derin bağlar aracılığıyla ilişkilerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kabil’in düşmesinin ardından uluslararası toplumun Afganistan'ın yeni yöneticilerinden birçok beklentisinin bulunduğuna işaret eden Zerdari, ülkesinin pozisyonunun da uluslararası toplumla uyumlu olduğunu vurguladı.

Zerdari, uluslararası toplumun Taliban'dan kadın hakları, kızlara eğitim imkanı verilmesi ve Afganistan topraklarının terör faaliyetleri için kullanılmamasını istediğini bildirdi.

Küresel toplumun Taliban ile ilişki kurmasının tek çözüm yolu olduğunu dile getiren Zerdari, kendi içinde ve komşularıyla barışık, güvenli ve müreffeh Afganistan’ın herkesin çıkarına olduğunu söyledi.
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Zerdari, İslamabad’ın Afganistan’dan Pakistan Talibanı’na (TTP) karşı eyleme geçmesini istediğini yineleyerek, Pakistan, Çin ve Afganistan arasında mayısta yapılan son toplantıda terör tehditlerine odaklanıldığını vurguladı.

İran ile ilişkilere de değinen Zerdari, iki ülkenin sınırlarında ikili ticareti geliştirmek için serbest ticaret bölgesi açtıklarını ifade ederek, İran’dan Belucistan’a enerji nakli konusunda çalışıldığını söyledi.

Zerdari, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin ilerlemesini pozitif gelişme olarak değerlendirerek, “Sadece bu iki ülke için değil tüm bölge ve bizim için olumlu bir haber.” dedi.

Bakan Zerdari, Çin ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ekonomik refaha dayandığını ifade etti.

Zerdari, iç siyasette İmran Han ile hükümet arasında yaşananlarla ilgili de çöküşünden Han'ın kendisinin sorumlu olduğunu ve tarihin bunu kanıtlayacağını belirtti.

Ülkenin kaderinin sokaklarda değil parlamentoda belirleneceğini dile getiren Zerdari, sivil ve siyasi liderliğin demokratik rolü güçlendirmesi ve başkalarına boşluk bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Zerdari, Pakistan’ın demokrasiye doğru ilerlediğine dikkati çekerek, demokrasiye giden yol ayrımında olduklarını sözlerine ekledi.

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