Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla, aşağıdaki adreslere ulaştırmaları gerekmektedir:

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Öğretim Görevlisi ilanı için: [email protected]

Diğer ilanlar için: [email protected]

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır.

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