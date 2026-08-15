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Gündem Özlem Gültekin'in ölümü sonrası harekete geçildi
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Özlem Gültekin'in ölümü sonrası harekete geçildi

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Özlem Gültekin'in ölümü sonrası harekete geçildi

Savcılık, İzmir'de doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

İzmir'de hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in (48) cenazesi, dün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Öte yandan, savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

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