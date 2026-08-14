Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler

İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü bünyesinde muhabir olarak görev yapan Rıdvan Kılıç, ilçenin kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde 4 yaşındaki N.K.'nin kedi tarafından ısırılması sonucu tedavi gördüğü hastanede entübe edilmesi ve kuduz testinin pozitif çıkmasına ilişkin bilgi almak için muhtarla görüşmeye gitti. Muhtar ve yakınları, konuya ilişkin bilgi paylaşıp çocuğunun babasının hasta olmasından ötürü haber yapılmaması ve köyden görüntü çekilmemesini istedi.

O sırada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpekleri toplama çalışması başlattı. Kılıç, o anları çekmek isterken muhtarın iki yakını tarafından engellenip köyden çıkartıldı. Muhtarın yakınları, köy çıkışına kadar 21 AED 801 plakalı araçla takip edip, ana yolda muhabiri taciz etmeye başladı. Şahısların tacizi sonucu Kılıç'ın kullandığı basın aracı ana yoldan çıkıp tarlaya girdi. Şahısların aracı kazaya sürüklediği, facianın eşiğinden dönüldüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kuduz kedi vakası

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı.

Çocuğun ağlaması üzerine annesi ne olduğunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplatılması için çalışma başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından çalışma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Sur ilçesinde ikamet eden N.K. (3) isimli çocuğun, yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos tarihinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurduğu ve yapılan tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle gerekli numunelerin alındığı tespit edilmiştir. Hastadan alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kuduz pozitif olduğu bilgisi ilgili kurumlara iletilmiştir. Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış; temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede önlemler alınmış öte yandan gerekli saha çalışmaları başlatılmış; ilgili belediyeler bilgilendirilerek sahipsiz hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi sağlanmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir" denildi.