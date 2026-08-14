Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında sıcak gelişme

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 1’i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Rize’de oynanan maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015’te Trabzon Havalimanı’na giderken Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran yaralandı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Olayın ardından Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk soruşturmada olay yeri ve yakın çevresindeki tespitler, sanal medya paylaşımları ile olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatla olası bağlantıları nedeniyle Emre A., Nihat S., Murat D., Tayfun K. ve Yusuf Ö. şüpheli olarak değerlendirildi. Ancak yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos 2020’de şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından faili meçhul dosyalar değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırıya ilişkin dosya da yeniden incelendi. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Haziran 2026 tarihli fezlekesiyle dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Haziran 2026 tarihli kararıyla da dosyada kısıtlılık kararı verildi.

YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu yönünden yeni HTS ve baz analizleri yapıldı. Elde edilen yeni deliller üzerine 2020’de verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı, Trabzon 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Temmuz 2026 tarihli kararıyla kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan talep edilen 54 farklı ID numarasına ilişkin baz istasyonu verilerini içeren HTS kayıtları da incelemeye alındı. Çalışmada, olaydan önce birbirleriyle irtibat halinde olup olay anında iletişimleri kesilen ve olayın ardından yeniden irtibat kuran kişilerin hareketleri incelendi. Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonları da analizde kriter olarak kullanıldı.

BAZ KAYITLARINA İLİŞKİN YENİ TESPİTLER

Soruşturma dosyasına göre Yusuf Ö., 5 Haziran 2015’te verdiği bilgi sahibi beyanında olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söyledi. Ancak yeni incelemede Yusuf Ö.’nün olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Yusuf Ö.’nün saldırıdan hemen önce irtibatlı olduğu Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.’nin ise Fenerbahçe otobüsünün Rize’den geliş güzergahında bulunan Of ilçesindeki sahil yolu güzergahından baz sinyali verdiği belirlendi. Yusuf Ö., Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.'nin olay öncesi ve sonrasında birbirleriyle sık irtibat halinde oldukları; Özden Recep K.'nin de Hakan H. ve Emiral A. ile olay saatine yakın zamanda irtibatının bulunduğu tespit edildi. Bu tespitlerle 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden Yusuf Ö., Emiral A., Özgür E.ve Hakan H. yakalanıp gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Öte yandan firari şüpheli Özden Recep K.'yi arama çalışmaları da sürüyor.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ EDECEK

Karara Başsavcılığın itiraz edeceği öğrenildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında; kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk haklarında ise adli kontrol kararı verilmiş olup adli kontrol kararlarına Başsavcılıkça itiraz edilecek.



