Özhaseki’den ittifak açıklaması!

YENİ AKİT/TBMM

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin AK Parti-MHP ittifakına ilişkin sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: “Cumhur İttifakına herkes gönül rahatlığıyla oy verdi, ama bir nihayetinde topluca değerlendirmeye tabi oldu. Ama şimdi yerel yönetimlerde çıkan en son değerlendirme 1984 yılında çıkarılan yasaya dayanıyor. Ondan sonraki, ittifak olur mu, olmaz mı, bir arada nasıl seçimlere girilir bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yok. Akıl yürütmek, karşılıklı istişare ile bir tecrübeyle yol bulunmaya çalışılır. Burada partiler değişik şekillerde tercih ediyorlar. Kimisi tabanda olacak diyor ama yukarıda 40 turlu görüşme yapılıyor. Belli yöne doğru kayışlar, yönelişler olacak. Bunları kimsenin kestirebilmesi ve yönlendirebilmesi mümkün değil.”

“BÜYÜK HANDİKAP”

İttifak sonrasında partilerin belli yerlerde aday koymamasına ilişkin görüşü sorulan Özhaseki, “Yapılacak tek şey karşılıklı istişare fikir, akil yürütmek ve öngörülerdir. Buralardan çıkacak bir takım sonuçlara göre bazı sonuçlar alınmaya çalışılabilir. Belli yerlerde aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır” şeklinde konuştu. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ne zaman olacağına dair soruya ise Özhaseki, “Bugün konu MYK’da gündeme gelir. Sözcü arkadaşımız açıklar” karşılığını verdi.