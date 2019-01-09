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Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde yerini Bilal Erdoğan'a bırakacağını iddia etti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:04
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı koltuğundan ayrılmadan 31 Mart'taki seçimlere gidilmesi de anayasaya aykırılık tartışmasını beraberinde getirdi.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yıldırım'ın seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayacağını, yerine başka bir ismin atanacağını iddia etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Özgür Özel, hem iddiasını yineledi hem de yeni bir iddia daha ortaya attı.

"Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor"

Özel, Binali Yıldırım'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin, Belediye Meclisi üyelerinden biri olacağını belirtirken, "Binali Yıldırım belediye başkanı olursa koltuğu belediye meclis üyelerinden birine bırakacağı söyleniyor. Bilal Erdoğan'ın adı da geçen isimler arasında" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti'nin masasında olabilir ama CHP'nin masasında yok"

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili İdris Naim Şahin'in Ordu'da CHP ve İYİ Parti'nin adayı olarak belediye başkanlığı için yarışacağı iddiasına da değindi. Özel, "İdris Naim Şahin İYİ Parti'nin masasında olabilir ama CHP'nin masasında yok" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:04
  1. Ordu
  2. Özgür Özel
  3. binali yıldırım
  4. yerel seçim 2019
  5. Bilal Erdoğan
  6. İBB başkanlığı
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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