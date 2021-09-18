Özgür Özel bu görüntülere ne diyecek? İşte Adnan Oktar Suç Örgütü'nün siyasi ayağı

Adnan Oktar suç örgütünün siyasi ayağı tartışmaları CHP yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar uzandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in mecliste yaptığı basın toplantısında Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantılı bazı isimleri açıklamıştı. Ancak, Adnan Oktar'ın 'Kedicikler' diye adlandırılan bazı kadın üyelerinin sık sık CHP'li isimlerle buluştuğu ortaya çıktı.

Sık sık biraraya geliyorlardı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün siyasi ayağı kim? tartışmaları devam ederken, bu sorulara cevap verir nitelikte fotoğraflar ortaya çıktı. Örgütün “kedicikler” olarak adlandırılan kadınlar grubunun sık sık CHP’li önemli isimler ve Kılıçdaroğlu ile görüştüğü tespit edildi. Son görüşme ise CHP’li Maltepe Belediyesi’nde gerçekleşti.

Şimdi kamuoyu şu sorulara cevap arıyor

Şimdi kamuoyu şu sorulara cevap arıyor. Kılıçdaroğlu ve CHP’li bazı yöneticiler, Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi kediciklerle ne konuşuyordu? Kılıçdaroğlu Adnan Oktar örgütünden gizli bilgi ve belgeler aldı mı? Örgüt ve CHP arasında nasıl bir ilişki var? Adnan Oktar Suç Örgütü’nün izini süren CHP’li Özgür Özel, CHP’deki kedicik sempatizanlarını da yakın takibe alacak mı?