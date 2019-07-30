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Özgür-Der’den sert tepki! "CHP'nin önerisi kuzuyu kurda emanet etmektir!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in "Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır" açıklamasını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Popülizm yapıyorlar. Adaleti, insan haklarını temel alan birinin Esad’ı meşru görmesi mümkün olamaz!” diye konuştu.

30 Temmuz 2019 Salı 19:30
Özgür-Der’den sert tepki! "CHP'nin önerisi kuzuyu kurda emanet etmektir!"

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in “Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek, orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır.” ifadelerine yönelik yeniakit.com.tr’ye konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “CHP 8 yıldır Suriye meselesinde Esadçı politika izliyor. Suriyeli muhacirlere de düşmanlıkları bundan dolayı. Bunlar Esadçı oldukları için, Esad’dan kaçan Suriyeli muhacirleri istemiyorlar.” dedi.

“Bazılarının nezdinde, Suriyeli muhacirlerin sokak köpeği kadar değeri yok!”

Bugün sadece Hama ve İdlib’de bulunan hastanelerde 14 kişi öldü. Türkiye’de insanlar sokak köpekleri için dahi ayağa kalkıyor.” diyen Kaya, ifadelerine şöyle devam etti: “Ankara’da 7-8 tane köpeği birileri zehirledi, onun ardından kıyamet koptu. Ne yazık ki bazılarının nezdinde, Suriyeli muhacirlerin sokak köpeği kadar değeri yok. Bu kişiler lafa geldiği zaman insan haklarından, kardeşlikten, herkesi kucaklamaktan falan bahsediyorlar. Esad gibi 8 yıldır halkını vahşice, işkencelerle, yakarak, varil bombalarıyla katleden insanı, bir canavarı, meşru hükümet olarak görüyorlarsa ne denilebilir ki? Mesele sadece Türkiye’nin çıkarları meselesi değil. Eğer Türkiye çıkarları için Esad ile görüşebilecekse, Amerika’yla da sürtüşmesin, PKK’yla da anlaşsın… Bu düşüncenin geleceği nokta budur! Oysa önemli olan çıkarlar değil, ahlaktır, insani değerlerdir.”

“CHP’nin ortaya koyduğu yaklaşım, bir suç ortaklığıdır!”

Suriyeli muhacirlerin Esad’a teslim edilmesi gerektiğini savunan Fethi Açıkel’e tepki gösteren Başkan Kaya şöyle konuştu: “CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın ortaya koymuş olduğu yaklaşım, Türkiye’yi, insanlık suçlusu Esad’la iyi ilişkiler kurdurmaya yöneliktir; Esad’ı meşrulaştırmaya, Esad’ın canavarlıklarını, katliamlarını, suçlarını kapatmaya, örtmeye dönük bir suç ortaklığıdır. Bugün halen halkın üzerine, uçaklarla, roketlerle bomba yağdıran bir rejimle nasıl anlaşacaksın? Kime güveneceksin, kimi kime teslim edeceksin? Bu, kuzuyu canavara, aç kurda teslim etmektir.”

“İnsan haklarını temel alan biri, Esad’ı meşru göremez!”

Her fırsatta insan haklarından, özgürlükten ve kardeşlikten dem vuran CHP’nin popülizm yaptığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Popülizm yapıyorlar. Hiçbir konuda ilkesel davranmayan, adalete, insan haklarına uygun davranmayan CHP, bu konuya da sadece ideolojik olarak bakıp, Esadçı anlayışını bir şekilde Türkiye’ye dayatmaya çalışıyor. Bunu da ‘Suriyeli sorununun çözümü’ gibi popülist bir yaklaşımla meşrulaştırmaya çalışıyor. Adaleti, insan haklarını temel alan birinin, Esad’ı meşru görmesi mümkün olamaz!

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:30
  1. Ankara
  2. Fethi Açıkel
  3. Beşar Esed
  4. suriyeliler

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