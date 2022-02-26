Özgür-Der'den işgalcilere tepki! 'Emperyalist Rusya, Ukrayna’dan defol'

Özgür-Der İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği eylemle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Eylemde konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Biz ABD emperyalizminin karşısındayız, biz NATO’yu emperyal bir güç olarak İslam dünyasının karşısında görüyoruz. Ama eğer Ukrayna halkı kendi iradesi ile NATO’ya girmek istiyorsa bu bir suç değildir, katliamı meşru kılmaz, işgali haklı çıkarmaz." dedi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Müslümanlar adil ol emrine muhataptır. Zulüm kimden gelirse karşısında mazlum kim olursa olsun yanında olmalıyız. Batı emperyalizmini lanetledik ve lanetlemeye devam edeceğiz. Ama bu Rusya’nın emperyalist hareketlerinin görmezden gelinmesini gerektirmiyor."

Eylemde, "Emperyalist Rusya Ukrayna’dan, Kafkasya’dan, Suriye’den Defol!", "Putin’e Sessiz Kalma, İşgal Suçuna Ortak Olma!", "Katil Putin Kırım’dan Defol!", "Katil Putin Ukrayna’dan Defol!" ve "Putin Katlediyor Dünya Seyrediyor!" yazılı dövizler taşındı.